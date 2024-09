Një skulpturë e re e mbretëreshës Elizabeth II në Irlandën e veriut është përqeshur nga banorët.

Statuja e bronztë e mbretëreshës së ndjerë që ndodhet pranë princit Philip dhe dy qenve të tyre, është krijuar nga skulptori Anto Brennan dhe inagurimi i saj u bë javën e shkuar në Antrim Castle Gardens.

“Skulptura shfaq Madhërinë e saj në një pozë të denjë, duke reflektuar hijeshinë e saj, palëkundshmërinë dhe përkushtimin e përjetshëm ndaj shërbimit publik”, shkroi këshilli në një postim në Facebook.

Por shumë komentues nuk binin dakord me përshkrimin.

“Në fakt është një ofendim ndaj kujtimit të madhërisë së saj sepse nuk duket aspak si ajo”, shkroi dikush ndërsa një tjetër e quajti “të tmerrshme” dhe i kërkoi këshillit “ta hiqte”.

Britain is full of bad public art that seems to have no particular reason to be where it is and gives little to its surroundings, let alone inspires or moves anyone. This is a case in point – the bronze statue of the late Queen Elizabeth II and the Duke of Edinburgh was unveiled… pic.twitter.com/tZzcqABpQW