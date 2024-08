Teksa zjarret në jug të Kosovës vijojnë një i ri me motoçikletë shkon t’i ndihmojë ata.

Allmedin Smaili, 26 vjeç, një dentist nga qyteti i afërt i Prizrenit, ka shtatë ditë që po ndihmon zjarrfikësit për të ndalur një zjarr në parkun Kombëtar të Maleve të Sharrit.

“Gjatë ditës bëra nga 10 deri në 20 udhëtime në majë të malit. Më duhej të mbaja 50 litra ujë. Kishim rreth pesë minuta për të ngrënë diçka dhe më pas 20 herë më duhej të mbaja ujë, deri në majë”.

Por ky mision i të riut për të ndihmuar zjarrëfikësit në betejën e tyre nuk ka qënë i lehtë.

“Ekziston një rrezik i vazhdueshëm nga shkëmbinjtë e mëdhenj që bien nga maja e malit dhe nga pishat që bien kur digjen. Ka pasur një rast kur kam qenë duke transportuar ujë, një pishë është rrëzuar vetëm pesë metra larg meje. Faleminderit Zotit nuk ka ndodhur asgjë, sepse po të ishte disa metra më afër, do të më kishte goditur në kokë.”

Video nga kamera e tij tregon Smailin duke u dorëzuar ujë zjarrfikësve teksa motoçikleta e tij kalonte me shpejtësi përgjatë shtigjeve të maleve.

Ndihma për shefin e zjarrëfikësve Flamur Hoti ka qenë e rëndësishme.

“Pika më e lartë ku ne po operonim ishte të paktën dy deri në tre orë larg. Kur duhet të çosh ujë në shpat, nuk mund të ecësh me të njëjtin ritëm si zakonisht. Na duheshin tre orë, por ai (Samili) ishte Ai po na ndihmon shumë duke sjellë ujë brenda 10 minutave.”

Ai dhe miqtë e tij zakonisht shkojnë me motoçikletat e tyre për të shijuar emocionet e garave me motoçikletë në terrenin e ashpër

“Kam mbaruar fakultetin e stomatologjisë, motoçiklizmi është një hobi për mua dhe kemi një ekip me miqtë e mi që arrijnë majat e maleve në këtë zonë. Për momentin ky hobi është kthyer në punë prej një jave duhet t’ju them se çfarë po bëj nuk është e vështirë dhe kur shoh që po bëj diçka, e bëj me kënaqësi dhe nuk lodhem.”

Smaili transporton ujë me çanta shpine prej 25 litrash secila te zjarrfikësit për t’i përdorur për të shuar flakët.

“Një nga arsyet pse vendosa ta bëj këtë është të ndihmoj zjarrfikësit për të shuar zjarrin. Dhe gjithashtu dua të ndihmoj në mbrojtjen e kësaj bukurie të natyrës sepse njerëzit mbërrijnë këtu për të pushuar dhe për të marrë ajër të pastër. Nëse këto pisha shkatërrohen atëherë atje nuk është arsye që njerëzit të mbërrijnë në këtë park.”

