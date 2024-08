Mision kriminal i dështuar për 3 korrierë shqiptarë të drogës të cilët tentuan të merrnin në portin e Livornos 148 kilogramë kokainë, por nuk e dinin se ishin pikasur. Kështu ata ranë në pranga.

Mediat italiane bëjnë me dije se droga ishte fshehur në një kontejner me banane që kishte ardhur nga porti i Guajakilit dhe kishte si destinacion Zvicrën. Skaneri kishte zbuluar 139 pako me drogë në kontejnerin në fjalë, por agjentët e policisë nuk i kanë prekur.

Ata pritën për disa orë për të zbuluar se kush do ta tërhiqte ngarkesën. Dhe pritja u shpërblye. Korrierët shqiptarë mbërritën atje, por menjëherë u vunë në pranga.

Shqiptarët nuk kishin dokumente me vete dhe siç shkruan Ansa ishte e vështirë t’i identifikoje. Mirëpo pas verifikimeve u zbulua se dy prej tyre ishin vëllezër.

Sipas mediave ata do të paguheshin me dhjetëra mijëra Euro nëse do ta kishin marrë lëndën narkotike. Kjo është sasia më e madhe e sekuestruar në portin e Livornos vitet e fundit. Droga, sipas mediave, nuk ka për destinacion kryesor qytetin toskan, por nga këtu shpërndahet nga trafikantët në Itali dhe jashtë vendit.

Zakonisht këto sasi të mëdha droge përfundojnë në aksin Milano-Brescia dhe kryeqytetin Romë. Sa i përket operacionit në fjalë, mediat shkruajnë se ka ndodhur disa javë më parë./tvklan.al