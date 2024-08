Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është takuar me ambasadorin e parë të shteteve të Bashkuara në Tiranë Christopher Hill. Ky është diplomati që hapi ambasadën e Shteteve të Bashkuara në kryeqytet dhe aktualisht është emëruar në Serbi.

“Kur Christopher Hill hapi Ambasadën e SHBA në Tiranë në vitin 1991, Tirana ishte kryeqyteti më i varfër dhe i izoluar i Europës. Që atëherë, Tirana ka ndryshuar dhe është modernizuar, duke u shpallur Kryeqyteti Europian i Rinisë, Qyteti Europian i Sportit dhe në vitin 2025 do të jetë Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës! Por, ajo çfarë nuk ka ndryshuar është mirënjohja e pafundme për miqtë e Shqipërisë, si Chris Hill dhe të tjerë, të cilët udhëhoqën erën e ndryshimeve pas komunizmit”, shkruan Veliaj.

Klan News

