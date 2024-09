Klasikja e futbollit Europian mes Milanit dhe Liverpool është gati për një tjetër 90 minutësh spektakolar.

Jo vetëm që të dyja skuadrat e kanë fituar kompeticionin europian disa herë më parë, por të dy e kanë fituar një trofe duke fituar në finale kundër njëra-tjetrës. Mbrëmja e Stambollit në vitin 2005 pa Liverpool kampion, ndërsa dy vite më vonë, kuqezinjtë u hakmorën në finalen e Athinës.

Ky ishte triumfi i fundit i kuqezinjve në arenën ndërkombëtare dhe që atëherë gjërat kanë shkuar shumë keq kur luanin me klubet angleze. Vetëm 3 fitore nga 21 sfida, në një bilanc prej 6 barazimesh dhe 12 humbje, duke përfshirë dy humbje ndaj Liverpool në fazën e grupeve të këtij kompeticioni në sezonin 2021-2022.



Impianti “San Siro” nuk është më fortesë e Milanit. Vetëm 7 fitore në 18 ndeshjet e fundit ndërkombëtare kanë parë kuqezinjtë në festë, me 3 barazime e 8 humbje. Liverpool ka fituar 8 nga 10 ndeshjet e fundit jashtë fushe në Champions me 2 humbje, me të dyja skuadrat që kanë shënuar në 7 nga ato 10 ndeshje.

